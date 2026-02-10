Valentina Greggio concede il bis in Coppa del Mondo

Due vittorie su due per Valentina Greggio, che conquista anche la seconda tappa di Coppa del Mondo e avvicina l’ottava sfera di cristallo della sua carriera. La sciatrice verbanese, già vincitrice del trofeo assoluto in categoria S1 in sette occasioni, conferma il proprio dominio internazionale.

Sulla pista di Salla, in Finlandia, martedì 10 febbraio Greggio ha chiuso la finale al comando con 155,38 km/h, precedendo la svedese Agnes Abrahamsson e la connazionale Siri Kling Andersson. Dopo le difficili condizioni del giorno precedente, la gara si è disputata con buona visibilità e pista veloce.

Domani è in programma la terza tappa, mentre resta da definire il possibile recupero delle gare di Vars, annullate a fine gennaio.