Vittoria di carattere per l’Ornavassese sul Cameri

Vincono tutte le big del campionato di Promozione, ma hanno dovuto tutte faticare per portare a casa i tre punti, in particolare la capolista Cossato, che si trovava sotto 0-2 in casa degli Orizzonti Canavese, ma ha saputo ribaltare il risultato nella ripresa.

La Juve Domo ha confermato il suo ottimo stato di forma con una vittoria per 2-0 contro il Gattinara. Dopo un primo tempo equilibrato, la svolta è arrivata nel finale di gara grazie alle reti di Aglio al 36' della ripresa su azione personale e al gol incredibile di Gasparoni al 41', con un tiro da metà campo. Questo successo permette alla Juve Domo di salire a 42 punti, consolidando la terza posizione in classifica e rimanendo nella scia di Ivrea e Città di Cossato nella corsa alla promozione. La squadra ha dimostrato solidità difensiva e buon gioco, al cospetto di un avversario ordinato quale il Gattinara.

L'Ornavassese ha trovato una vittoria fondamentale, superando di misura il Cameri per 1-0 grazie a una rete di Piana. Questo successo, il quarto stagionale, permette ai neri ossolani di salire a quota 13 punti, agganciando il Feriolo in classifica, e potrebbero dare la spinta giusta per cercare di risalire ulteriormente la graduatoria nelle prossime giornate. Sempre peggio il Cameri, che in questo momento appare la formazione messa peggio dal punto di vista fisico e mentale nella lotta per la salvezza.

Soddisfatto mister Adolfo Fusè: “Abbiamo disputato una buona partita, soprattutto nel primo tempo, siamo andati in rete e abbiamo tenuto bene il campo. Se devo trovare una pecca, dico che avremmo dovuto chiudere la partita segnando ancora, però sono soddisfatto dell’approccio e del gioco. È un buon momento per noi, abbiamo praticamente tutta la rosa a disposizione, e possiamo giocarci le nostre carte per arrivare ai playout. Il Cameri lo vedo in difficoltà perché viene da una lunga striscia di risultati negativi, ma hanno ancora qualche punto di vantaggio. Ora testa al prossimo incontro in casa della Virtus Vercelli, sarà molto difficile ma ci proveremo: noi ragioniamo partita per partita, cercando di racimolare punti dappertutto”.

Partita spettacolare tra Omegna e Montanaro, terminata con un pirotecnico 3-3. I padroni di casa erano passati in vantaggio con Poletti al 2' del primo tempo, raddoppiando con Pratini al 45'. Nella ripresa, il Montanaro ha accorciato le distanze con un'autorete di Montani all'11', ma i nigoglini hanno trovato il terzo gol con Magliarella su rigore al 21', portandosi sul 3-1. Sembrava fatta per l’Omegna, ma i torinesi reagiscono con una doppietta di Casella al 37' e al 41', fissando il risultato sul definitivo pareggio. Il punto guadagnato permette all'Omegna di salire a 14 punti, uno in più di Ornavassese e Feriolo, ma il pareggio di oggi sa più di occasione sprecata alla luce dell’andamento del match.

Infine, il Feriolo ha subito una netta sconfitta per 3-0 in casa dell’Arona. Una prestazione opaca per la squadra ospite, che ha provato a contenere gli avversari dopo essere rimasta in dieci alla mezzora del primo tempo, dopo il rosso a Finetti per fallo da ultimo uomo. Nella ripresa i padroni di casa passano tre volte nel primo quarto d’ora, chiudendo di fatto la partita.

La classifica continua a essere fluida sia in vetta che in coda, con la Juve Domo che mantiene il passo delle prime due grazie alla vittoria sul Gattinara, e l’Ornavassese che rilancia le proprie ambizioni di salvezza con una vittoria pesante. Il campionato di Promozione promette ancora tante emozioni nelle prossime settimane.

Risultati:

Orizzonti Canavese - Città Di Cossato 2 - 3; Ornavassese - Cameri 1 - 0; Fulgor Chiavazzese RV - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 1 - 0; Ivrea - Dufour Varallo 1 - 0; Juve Domo - Gattinara 2 - 0; Omegna - Montanaro 3 - 3; Arona - Feriolo 3 - 0; Union Novara - Virtus Vercelli Rinviata

Classifica:

Città Di Cossato 48 - Ivrea 44 - Juve Domo 42 - Fulgor Chiavazzese RV 41 - Gattinara 34 - Arona 33 - Orizzonti Canavese 29 - Montanaro 28 - Virtus Vercelli 27 - Dufour Varallo 24 - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 22 - Cameri 19 - Union Novara 18 - Omegna 14 - Feriolo 13 - Ornavassese 13