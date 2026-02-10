Davide Moglia trionfa al Winter Brich Trail di Valdengo

Grande affermazione per Davide Moglia al Winter Brich Trail di Valdengo, in provincia di Biella. L’atleta della Caddese ha conquistato il primo posto nella impegnativa prova da 23 chilometri, con oltre 1.000 metri di dislivello, fermando il cronometro sull’ottimo tempo di 1h42’44”.
Una vittoria di grande valore, resa ancora più significativa dalla presenza di oltre 260 partecipanti e dal netto distacco di quasi tre minuti inflitto al secondo classificato, a conferma dell’eccellente stato di forma dell’atleta.
Risultati positivi anche per il settore giovanile della Caddese, impegnato nella terza prova dei Campionati Piemontesi di cross a Bairo, in provincia di Torino. Nella categoria Ragazzi, Martino Aleotti ha chiuso all’undicesimo posto su ben 131 partenti. Tra i Cadetti, dodicesima posizione per Luca Bartoli, ventottesimo posto per Andrea Fontana e cinquantaquattresima piazza per Daniele Badini su circa cento atleti al via.