Morosità nelle case popolari, Toscani scrive al prefetto: "Situazione insostenibile"

In seguito alla diffusione dei dati, da parte del gruppo di minoranza Uniti per Villa, riguardante la complessa situazione delle case popolari di Villadossola, il sindaco Bruno Toscani e la sua amministrazione hanno deciso di destinare a tutta la popolazione una lettera in cui si chiarisce quando sta accadendo, in particolare sulla situazione di morosità nelle case di edilizia popolare, sottolineando di aver richiesto l’intervento del prefetto del Vco. Di seguito le parole del primo cittadino.

“L’amministrazione comunale di Villadossola intende informare la cittadinanza in merito alla delicata questione delle morosità nelle case popolari (Edilizia Residenziale Pubblica – Erp), un problema che sta assumendo dimensioni allarmanti. Dai dati ufficiali trasmessi dall’Atc Piemonte Nord emerge che la morosità complessiva ammonta a oltre 1,1 milioni di euro, di cui 687.400,95 euro riferiti a inquilini attualmente assegnatari e 415.403,99 euro a posizioni cessate. Questa situazione, già critica, incide pesantemente sul bilancio comunale e sulla gestione del patrimonio di edilizia pubblica. Si stimano circa 550 abitanti coinvolti tra i nuclei morosi attivi, quasi il 10% della popolazione totale di Villadossola. Per di più, oltre l'82% dei piani di rientro stipulati risultano inadempiuti.

Alla luce di queste problematiche, il sindaco di Villadossola, Bruno Toscani, ha scritto una lettera al prefetto del Verbano Cusio Ossola per richiamare l’attenzione sulle possibili ripercussioni sociali e di ordine pubblico che la questione potrebbe generare. "Siamo di fronte a una situazione insostenibile, dove più del 62% degli assegnatari presenta posizioni debitorie, molte delle quali risalenti a diversi anni fa. Le attuali normative regionali pongono un carico insostenibile sui comuni, che si trovano a gestire morosità senza adeguati strumenti finanziari e giuridici " – ha dichiarato il sindaco. L’amministrazione comunale di Villadossola è impegnata a perseguire le azioni intraprese a tutela del diritto alla casa e della coesione sociale del territorio nel rispetto degli equilibri di bilancio e della sostenibilità economica comunale. Purtroppo in questo momento storico, alla luce delle vigenti disposizioni regionali in materia, si vede costretta ad attuare la normativa e procedere con le decadenze per le situazioni per le quali si è verificata, dal servizio sociale professionale del Ciss, dall’amministrazione e dagli uffici comunali, la non sussistenza di disagio socio-economico”.