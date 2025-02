Terza Categoria: Montecrestese e San Maurizio pareggiano nel big match

Il big match di giornata tra Montecrestese e San Maurizio si chiude con un pareggio per 1-1. I biancoazzurri di Daoro vanno sotto a metà ripresa, ma riescono a trovare il pareggio nel finale grazie al rigore trasformato da Savoia. Buon punto per la capolista San Maurizio, che nel finale reclama per un rigore non concesso, mentre il Montecrestese rimane a meno due punti ma scivola al terzo posto, superata dall’Armeno.

Giornata amara per la Pregliese, che cade in casa contro l’Armeno per 1-2. I gialloverdi lottano fino all’ultimo e provano a rientrare in partita con il rigore trasformato da Piroia, ma non basta per evitare la sconfitta. La squadra di Lipari subisce il sorpasso in classifica dalla Mergozzese e scivola in sesta posizione, restando comunque a ridosso della zona playoff.

Vittoria convincente per la Mergozzese, che si impone con autorità per 3-1 sulla Libertas Vaprio. I lacuali vanno subito sotto, ma reagiscono immediatamente e vincono la gara grazie alle reti di Laminu, Brunetti e Giusto. Con questo successo gli uomini di Pascale salgono al quinto posto, superando proprio la Pregliese e restando agganciati al treno delle squadre in lotta per le prime posizioni.

Finisce a reti bianche la sfida tra Virtus Crusinallo e Oleggio Castello. I biancoazzurri cusiani provano a fare la partita, ma non riescono a sfondare il muro difensivo avversario. Il pareggio consente comunque agli omegnesi di mantenere il quarto posto in classifica, confermando la Virtus come una delle squadre più solide del campionato, con la miglior difesa al pari della capolista San Maurizio.

Continua il momento difficile del Verbania Olympia, che incassa un'altra sconfitta, questa volta per 2-1 contro il Meina. I verbanesi riescono a trovare la via del gol con Bisaccia, ma non basta per evitare il ko.

Risultati:

Valsessera -Soccer Gattico Veruno 1 - 1; Pregliese - Armeno 1 - 2; Mergozzese - Libertas Vaprio 3 - 1; Verbania Olympia - Meina 1 - 2; Montecrestese - San Maurizio 1 - 1; Virtus Crusinallo - Oleggio Castello 0 - 0

Classifica:

San Maurizio 28 - Armeno 27 - Montecrestese 26 - Virtus Crusinallo 25 - Mergozzese 23 - Pregliese 21 - Oleggio Castello 21 - Meina 17 - Libertas Vaprio 17 - Valsessera 16 - Soccer Gattico Veruno 8 - Verbania Olympia 6