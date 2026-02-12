Pieve Vergonte si prepara a commemorare l’82° anniversario della Battaglia di Megolo, uno degli episodi più significativi della Resistenza in Ossola, avvenuto il 13 febbraio 1944. Dal 13 al 28 febbraio, il Comune, in collaborazione con Anpi di Pieve Vergonte e l’Associazione LiberaMente, propone un articolato programma di appuntamenti dedicati al ricordo dei caduti e al valore della memoria storica.

Le iniziative prenderanno il via venerdì 13 febbraio con l’apertura, presso la Casa Museo di Megolo, della mostra “Resistenze”, curata dall’artista Bruno Testa. Il giorno successivo, sabato 14 febbraio, nella chiesa di San Lorenzo di Megolo, sarà celebrata la Santa Messa in suffragio dei caduti.

Il calendario proseguirà sabato 21 febbraio con un incontro alla Casa Museo di Megolo, dove Alex Silipo interverrà sul tema della memoria e del ricordo. Il momento centrale delle celebrazioni è previsto per domenica 22 febbraio: dopo il raduno in piazza San Lorenzo, si svolgeranno le cerimonie ufficiali nell’abitato di Megolo, con interventi istituzionali e l’orazione dell’onorevole Federico Fornaro. Seguiranno il momento di raccoglimento al cimitero di Megolo, davanti alla tomba della famiglia Pajetta, e il corteo verso il Cortavolo.

Sabato 28 febbraio, al Centro culturale Mario Massari, si terrà la presentazione del libro “E non scappare mai. Miriam Mafai: i segreti e la lotta nelle tempeste della storia”, con la partecipazione dell’autrice Annalisa Cuzzocrea, in dialogo con Federico Fornaro. La mostra “Resistenze” resterà visitabile alla Casa Museo di Megolo tutte le mattine, dalle 9.30 alle 11.30, fino a domenica 1° marzo 2026. Alle cerimonie prenderà parte anche il Corpo Musicale di Fomarco.