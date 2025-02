Successo per il corso di Titsch: oltre sessanta iscritti da tutta Italia

Giovedì 6 febbraio, presso il ristorante pizzeria “Del Ponte”, si sono tenuti i festeggiamenti per la chiusura del corso di Titsch promosso dall’Associazione “Walserverein Pomatt”.

Dopo due mesi di lezioni, i corsisti sono stati invitati a trascorrere un’ultima serata in compagnia per celebrare l’inaspettato successo di un’iniziativa che è ormai una tradizione per la Val Formazza. La novità dell’edizione 2024 è stata infatti la possibilità di frequentare l’intero corso online, in diretta o in differita. Questa scelta, resa possibile grazie al sostegno del Comune di Formazza, ha costituito un duplice vantaggio: da un lato l’apertura del corso a un pubblico più ampio, superando le sessanta iscrizioni provenienti da tutta Italia, dall’altro la creazione di materiale multimediale che diventerà un patrimonio storico e linguistico di grande valore per le generazioni future, capaci così di accedere a un ciclo di videolezioni in cui sono contenute non solo importanti nozioni linguistiche relative al Titsch, ma anche testimonianze di vita vissuta, ricche di consuetudini, tradizioni, canti e di tutti quei fondamentali elementi che vanno a costituire la cultura di un intero popolo.

Un corso così strutturato si è reso possibile grazie alla preziosa collaborazione tra l’Associazione “Walserverein Pomatt”, da sempre promotrice della cultura walser locale, le amministrazioni dei Comuni di Baceno, Premia e Formazza e l’Associazione Turistica Pro Loco Formazza, tutti enti sensibili all’importanza della lingua e delle tradizioni walser e per questo coinvolte nella loro conservazione, e grazie anche al costante impegno di Anna Maria Bacher, poetessa formazzina celebre per le sue raccolte di poesie in Titsch, capaci di cogliere con grande sensibilità i temi cari alla Val Formazza.

Nelle vesti di docente, Bacher è stata una risorsa fondamentale per l’organizzazione dell’intero corso, in virtù della sua volontà di divulgare non solo una lingua, ma anche la cultura che essa veicola. La collaborazione tra i diversi enti e la signora Bacher ha quindi dato vita a un’iniziativa di grande importanza culturale che, grazie anche all’interesse e alla sentita partecipazione del pubblico, verrà riproposta nei mesi autunnali del 2025.