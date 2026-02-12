Un defibrillatore di ultima generazione donato al Formont FOTO e VIDEO

Un gesto concreto a favore della sicurezza e della prevenzione. Il Formont di Villadossola ha ricevuto in dotazione un defibrillatore automatico esterno di ultima generazione, donato dall’Avis Ossolana.

La consegna ufficiale si è svolta mercoledì mattina alla presenza di rappresentanti istituzionali e del direttivo dell’associazione. Tra gli intervenuti il vicepresidente della Provincia Rino Porini, il sindaco di Villadossola Bruno Toscani e il sottosegretario regionale Alberto Preioni. Determinante, per la realizzazione dell’iniziativa, anche la collaborazione di Salvatore Ranieri.

L’installazione del Dae rappresenta un passo importante per la tutela della salute all’interno della scuola di formazione professionale, frequentata quotidianamente da numerosi studenti, insegnanti e operatori. In caso di arresto cardiaco improvviso, la presenza di un dispositivo moderno e facilmente utilizzabile può fare la differenza, permettendo un intervento immediato in attesa dei soccorsi.

La mattinata si è conclusa con un momento conviviale nel ristorante didattico del Formont, simbolo dell’attività formativa dell’istituto e occasione per sottolineare il valore della sinergia tra enti, istituzioni e volontariato.

Con questa donazione, l’Avis Ossolana rinnova il proprio impegno a sostegno della salute pubblica, confermando il ruolo fondamentale delle associazioni nel promuovere prevenzione e sicurezza sul territorio.