Claudio Bisio protagonista al teatro La Fabbrica con "La mia vita raccontata male"

L'attore porta in scena lo spettacolo tratto dalle opere di Francesco Piccolo

Prosegue la stagione comunale del teatro La Fabbrica di Villadossola, che giovedì 12 febbraio accoglie sul palco uno degli attori e comici più noti e apprezzati del panorama italiano: Claudio Bisio. In scena “La mia vita raccontata male”, spettacolo tratto da alcune opere di Francesco Piccolo e interpretato da Bisio accompagnato dai musicisti Marco Bianchi e Pietro Guarracino.

Sono i ricordi a plasmare la vita o la vita a dar forma ai ricordi? È questo l’interrogativo a cui lo spettacolo si propone di rispondere, trascinando il pubblico nella dolcezza nostalgica dei ricordi felici. E così Bisio fa rivivere l’emozione del primo amore, il successo delle gemelle Kessler, i gol dei mondiali di calcio, ma anche l’impegno politico, la famiglia e la paternità, passando dall’Italia spensierata di ieri a quella sbalestrata di oggi.

l.b.

