Un nuovo defibrillatore per il Formont: la donazione di Avis Ossolana

Mercoledì 11 febbraio alle 12.00 l’istituto alberghiero Formont di Villadossola ospita un appuntamento importante: la consegna di un defibrillatore, che sarà posizionato all’interno della scuola per garantire una maggiore sicurezza e sensibilizzare sull’importanza dei dispositivi in situazioni di emergenza. Il defibrillatore è stato donato all’istituto da Avis Ossolana, in collaborazione con il cantante della solidarietà. A seguire, il consueto pranzo proposto dagli studenti al ristorante didattico Emozioni.