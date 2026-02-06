 / Scuola

Un nuovo defibrillatore per il Formont: la donazione di Avis Ossolana

La consegna ufficiale si terrà l'11 febbraio presso l'istituto alberghiero di Villadossola

Mercoledì 11 febbraio alle 12.00 l’istituto alberghiero Formont di Villadossola ospita un appuntamento importante: la consegna di un defibrillatore, che sarà posizionato all’interno della scuola per garantire una maggiore sicurezza e sensibilizzare sull’importanza dei dispositivi in situazioni di emergenza. Il defibrillatore è stato donato all’istituto da Avis Ossolana, in collaborazione con il cantante della solidarietà. A seguire, il consueto pranzo proposto dagli studenti al ristorante didattico Emozioni.

