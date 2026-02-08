"Giù le maschere" a Villadossola: si svelano i volti di Arlori e Zecra

L’Arlori e la Zecra, domenica 8 febbraio, riveleranno la loro identità alla città: sul palco allestito in piazza della Repubblica toglieranno le maschere e scopriranno i loro volti. Sarà il momento conclusivo della domenica di Carnevale a Villadossola, il momento della grande festa che coinvolgerà grandi e piccoli.

La giornata prenderà il via alle 12.00 in piazza della Repubblica con la tradizionale sfornata di polenta e salamini. Alle 14.00 è previsto il ritrovo in piazza IV Novembre dei carri allegorici, dei gruppi mascherati e dei bambini in costume, pronti a dare vita alla grande sfilata per le vie della città.

Il corteo sarà accompagnato dalla Società Filarmonica, dal Comitato Carnevale con l’Arlori e la Zecra, e ci sarà anche il Comitato Carnevale di Domodossola con il Togn e la Cia, il Comitato Carnevale di Montescheno, il gruppo folk di Domodossola e i carri allegorici di Pieve Vergonte.

Alle 15.30 in piazza della Repubblica si terrà il “Paiolo 2026”, la premiazione dei carri e dei gruppi mascherati. A seguire, il momento più atteso: il tradizionale “Giù le maschere”, durante il quale verrà svelata la vera identità dell'Arlori e della Zecra, protagoniste del Carnevale villadossolese. Nel corso del pomeriggio, sempre in piazza della Repubblica, la Pro Loco offrirà cioccolata calda a tutti i bambini e vin brulé ai più grandi.