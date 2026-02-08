Con il Cai di Villadossola alla scoperta delle vie storiche delle Alpi

Le sale del centro culturale La Fabbrica di Villadossola ospitano, sabato 14 febbraio, un convegno promosso dal Cai cittadino, dal titolo “Sui percorsi della storia. In cammino sulle vie storiche di mercanti, pellegrini e viandanti dal medioevo ad oggi”. La giornata prevede una serie di conferenze e un’esposizione sul tema.

Si inizia, dunque, alle 9.00 con l’inaugurazione dell’esposizione e alle 10.00 con l’apertura dei lavori. La prima conferenza, in programma alle 10.15, è dedicata al tema “Le vie storiche come spina dorsale del catasto dei sentieri”. Alle 11.30 “Il catasto e la cartografia digitale strumenti per la gestione dei percorsi”, con la presentazione della “Carta 121 Gondo, Sempione e Briga”. Dopo un aperitivo, alle 14.00 nuovo incontro dal titolo “Il comprensorio delle vie storiche delle Alpi Pennine orientali, Strada Granda e Strada Antornesca”. Infine, alle 16.00 “La via dei torchi e dei mulini: presentazione dell’escursione intersezione Emr del 24 maggio 2026 a cura della scuola di escursionismo Est Montuosa. Sentiero Stockalper-via Monscera”. Al termine del convegno, la proiezione de “La strada Antornesca del 2012” a cura del fotografo Roberto Bianchetti.