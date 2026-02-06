È nato il Registro Soci Nazionale Avis

Avis Nazionale, attraverso il Sian, il Sistema Informativo di Avis Nazionale, sta comunicando ai soci la loro iscrizione al Registro Soci Nazionale, in applicazione della recente normativa.

La comunicazione segue l’inserimento del Libro Soci di Avis Ossolana nella piattaforma Sian Avis e comporta l’iscrizione automatica dei soci nel Registro Nazionale. Si tratta di una comunicazione ufficiale, dovuta all’istituzione del Registro Nazionale Soci Avis. Nessun dato sensibile viene trasmesso ad Avis Nazionale: vengono inseriti esclusivamente dati anagrafici e di contatto. L’informativa privacy è consultabile tramite il link presente nel messaggio ricevuto, al quale non è necessario rispondere, trattandosi di una semplice comunicazione informativa.

A chiarire il funzionamento del sistema è Silvia Offria, segretaria di Avis Ossolana e presidente di Avis Provinciale del Verbano Cusio Ossola: "Lo scorso anno Avis Nazionale ha creato il Sian per avere un elenco dei soci a livello nazionale. In Italia i donatori Avis sono oltre un milione, in Ossola 3000, e l’organizzazione è strutturata in modo gerarchico: Avis Nazionale, Avis regionali, provinciali e comunali. Fino ad oggi l’elenco dei soci era gestito dalle Avis comunali. Quando una persona diventa socio di un’Avis comunale, lo è automaticamente anche delle strutture provinciali, regionali e nazionali. Ci è stato chiesto di trasferire il nostro registro soci nel sistema nazionale: abbiamo inserito nome, cognome, data di nascita e contatti, ma nessun dato sensibile".

Offria sottolinea inoltre la necessità di rassicurare i soci che hanno ricevuto il messaggio via email o sms: "Alcuni hanno temuto che si trattasse di spam o di una truffa - spiega -. Vogliamo chiarire che il messaggio di benvenuto inviato dal Sian di Avis Nazionale è assolutamente regolare. Non è una truffa e non richiede alcuna risposta. Per qualsiasi dubbio o richiesta di informazioni, i soci possono rivolgersi direttamente alla propria sezione Avis".

L’iniziativa rappresenta un passaggio organizzativo importante per Avis, che consente di avere un quadro aggiornato e condiviso dei soci a livello nazionale, nel rispetto della normativa e della tutela dei dati personali.