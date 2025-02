Teatro La Fabbrica, Dapporto e Troiano portano in scena un Pirandello inedito

Nuovo appuntamento con la stagione teatrale de La Fabbrica a Villadossola. Venerdì 14 febbraio alle 21.00 va in scena “Pirandello Pulp”, spettacolo di Edoardo Erba con la regia di Gioele Dix, che vede protagonisti Massimo Dapporto e Fabio Troiano in una produzione del teatro Franco Parenti.

Erba propone una rilettura attuale e irriverente di Pirandello e del suo metateatro. I due attori interpretano, infatti, un regista e un tecnico delle luci che devono portare in scena “Il gioco delle parti” dello stesso Pirandello, ma incontrano non pochi intoppi nella preparazione dello spettacolo: uno su tutti, il fatto che il tecnico, Carmine, non sappia assolutamente nulla della pièce, tanto che il regista, Maurizio, deve spiegargli tutto il testo per tentare di farglielo comprendere. Ma Carmine, ben presto, si appassiona e inizia a dare consigli di regia al collega.