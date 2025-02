Sorpreso a vendere cocaina a Trontano: un uomo denunciato per spaccio

Nel corso dei controlli effettuati dai carabinieri nei principali centri ossolani nell’ultimo fine settimana, una persona stata denunciata per spaccio di stupefacenti. L’uomo, con altri precedenti anche in materia di stupefacenti, era tenuto d’occhio dai carabinieri e proprio ieri sera era monitorato dai militari che lo hanno sorpreso nel comune di Trontano subito dopo aver ceduto ad una donna una dose di cocaina di circa un grammo. La donna, subito dopo l’acquisto della dose, è stata fermata e la droga sequestrata e successivamente è stata segnalata alla Prefettura quale assuntrice di stupefacenti, mentre lo spacciatore è stato sottoposto a una perquisizione che però ha dato esito negativo.

Altri due soggetti sono stati segnalati, quali assuntori di stupefacenti, in quanto sono stati controllati dai carabinieri nel corso del servizio e trovati in possesso di piccole quantità di droga per uso personale.