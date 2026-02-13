I pannoloni non arrivano e l'assessorato alla sanità tace

‘’Non pervenuto’’. Così come i pannoloni che dovrebbero essere consegnati agli utenti che ne hanno bisogno e che ormai sono diventati un miraggio per qualcuno.

Dicevamo ‘’non pervenuto’’ e ci riferiamo all’ufficio stampa dell’assessorato alla salute della Regione Piemonte al quale abbiamo scritto (era lunedì 9 febbraio) per avere spiegazioni sul perché non funzioni l’appalto regionale per la consegna.

E’ uno dei tanti uffici stampa di cui è disseminata la Regione Piemonte e che dovrebbe, non solo fare comunicati a comando, ma anche tenere aperte le relazioni con la stampa.

All’ufficio dell’assessore alla salute avevamo chiesto spiegazioni sul mancato servizio di consegna. Nessuna risposta….. l’assessorato tace e i pannoloni non arrivano.

In un nostro articolo riprendevamo le lamentele di chi dovrebbe ricevere i dispositivi sanitari per le sue necessità. Da Formazza, la signora Enrica ci informava che la ditta che dovrebbe consegnarli non sale più sino a Ponte. Li lascia alla farmacia di Baceno. Anche alcune farmacie che abbiamo sentito hanno evidenziato l’imperfetto funzionamento del servizio di consegna. Che la Regione ha appaltato a una ditta esterna.

Dopo il nostro articolo altri ci hanno segnalato disfunzioni nel servizio. Da Vogogna, un ossolano racconta di aver anche interpellato l'Asl di Omegna per segnalare i problemi di questi mesi. Poi ha cercato di mettersi in contatto con la Regione e la ditta incaricata: ’Ho mandato un messaggio al numero di cellulare dell’assessore alla sanità Riboldi per denunciare la mancata consegna dei dispositivi sanitari. Ho provato anche a contattare la stessa ditta ma non risponde al telefono, dove c’è una classica segreteria telefonica che non risolve alcun problema. Stiamo pensando di rivolgerci ad un avvocato....’’.

Intanto alcune farmacie ammettono: ''In queste ultime settimane la situazione è ulteriormente peggiorata''