L'imprenditoria ossolana piange la scomparsa di Guido Rondoni, fondatore della Domo Graniti

Lutto in Ossola e nel mondo delle cave per la morte di Guido Rondoni. Lo storico imprenditore del settore lapideo è morto questa mattina all'età di 89 anni, era presidente della Domo Graniti Srl. La camera ardente è stata allestita tra le pareti della sua azienda nella zona industriale del Croppo.

Lascia la moglie Ester Lina Conti, tre figlie Patrizia, Loredana e Giovanna le sorelle Rina ed Emma con i loro famigliari. Dopo le scuole dell'obbligo a soli 14 anni iniziò il lavoro del cavatore alle dipendenze di Antonio Pelganta nella storica cava di beola grigia del Croppo di Trontano e in un altro sito estrattivo di Crevoladossola. Dopo questa esperienza a 18 anni si trasferì nella vicina Svizzera, per lavorare nella cava di un'azienda della Val Maggia.

Sarà una delle rare uscite dall'Ossola, salvo poi per prestare il servizio militare a Saviano in provincia di Napoli. Dopo il lavoro in Svizzera decise di mettersi in proprio e aprì la prima cava di beola grigia a Trontano.

Seguì l'apertura nel 1972 della cava di serizzo a Oira di Crevoladossola con l'ufficio della Società Cava Oira Srl in Corso Moneta a Domodossola.

In quegli anni i blocchi della cava di Oira venivano mandati alle segherie della provincia di Verona.

Nel 1976 costituì la Domo Graniti, con l'intento di tagliare in loco i blocchi della cava di Oira, una scelta che permise la creazioni di nuovi posti di lavoro in Ossola. E fiu allora che la sede dell'attività venne trasferita nella zona industriale del Croppo di Trontano.

Nel 1977 aprì la cava “al Passo “ di Premia, dove si estrae il serizzo di maggior pregio ed altre cave vennero acquistate negli anni successivi in Val Formazza e a Villadossola. Ultimo acquisto la cava “Balmoreglio” di Iselle dove viene estratto il serizzo Sempione.

In questi ultimi anni Domo Graniti è subentrata anche nella coltivazione della Cava “Piodale “ di Trontano dove Guido intraprese giovanissimo il suo percorso. “ Ha vissuto per questo lavoro- dicono i familiari – e fino a pochi giorni prima di Natale ancora veniva in azienda e si interessava dei lavori che venivano svolti”. Guido Rondoni fu anche componente della giunta comunale di Trontano per ben due legislature.

Il funerale si svolgerà sabato 15 febbraio alle 14.30 nella chiesa di Trontano. Il Rosario sarà recitato venerdi 14 alle 20 sempre nella chiesa di Trontano.