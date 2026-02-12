Brignone d’oro nel SuperG olimpico: Santa Maria Maggiore applaude la sua campionessa

Federica Brignone entra ancora una volta nella storia dello sport italiano. La campionessa azzurra ha conquistato oggi una straordinaria medaglia d’oro nel SuperG alle Olimpiadi di Milano Cortina, confermandosi regina assoluta dello sci alpino e simbolo di eccellenza per tutto il Paese.

Un successo che fa esultare l’Italia intera, ma che assume un significato ancora più speciale per la Valle Vigezzo e in particolare per Santa Maria Maggiore, località alla quale Brignone è legata da tempo anche a livello istituzionale.

La sciatrice valdostana, infatti, è ambasciatrice di Santa Maria Maggiore dal 2018 e dal 2024 è anche cittadina onoraria, titolo conferitole dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Cottini, tuttora primo cittadino del capoluogo vigezzino.

Un legame autentico, che affonda le radici nella storia familiare dell’atleta: a Santa Maria Maggiore risiedono infatti i nonni materni di Federica e la campionessa trascorre spesso alcuni giorni di vacanza in valle durante l’estate.

Il rapporto con il paese si è consolidato ulteriormente nell’agosto 2024, quando Brignone è stata protagonista del primo appuntamento del Festival Letterario Sentieri e Pensieri, diretto da Bruno Gambarotta. In quell’occasione, al Cinema Teatro, Federica aveva incontrato un folto pubblico in una chiacchierata a ruota libera con lo zio Federico Quario, raccontando sacrifici, allenamenti, motivazioni e la vita quotidiana di una campionessa.

Ora, con l’oro olimpico conquistato sulle nevi di casa, il nome di Federica Brignone brilla ancora più forte anche in Valle Vigezzo.

E in paese, inevitabilmente, qualcuno già si domanda: "Chissà se l’amministrazione comunale si inventerà qualche cosa per premiare la sua cittadina onoraria?"