Poste Italiane porta la mobilità sostenibile nel VCO: 5 colonnine elettriche già attive

Cinque colonnine per la ricarica di auto elettriche sono già attive in quattro Comuni del Verbano-Cusio-Ossola, grazie all’iniziativa di Poste Italiane inserita nel progetto Polis, che mira a favorire coesione economica, sociale e territoriale.

Il progetto si inserisce nell’impegno di Poste Italiane per la sostenibilità, con l’utilizzo crescente di energie rinnovabili negli edifici e nella flotta aziendale, e la realizzazione di infrastrutture per la mobilità elettrica. L’obiettivo è attivare migliaia di punti di ricarica 2x22kW tipo Quick, con una significativa quota di FAST DC da 50kW, presso parcheggi pubblici o privati, spesso in prossimità degli uffici postali.

L’installazione delle colonnine avviene in collaborazione con le istituzioni locali: ogni Comune può fornire un servizio aggiuntivo senza alcun onere, creando valore per cittadini e turisti e incentivando spostamenti più sostenibili.

Nel Verbano-Cusio-Ossola le prime colonnine attive si trovano nei seguenti Comuni e indirizzi:

Arola – Piazza Chiesa, 14

Antronapiana – Via Cimallegra, 16

Omegna – Via Guido Boggiani, 48

Seppiana – Via Provinciale, 75