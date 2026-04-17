Diocesi, ordinazione presbiteriale per sei giovani sacerdoti

Sabato 18 aprile a partire dalle 10.00 la cattedrale di Novara ospita un’importante celebrazione: l’ordinazione presbiteriale di alcuni diaconi del Vco e del novarese. La celebrazione sarà presieduta del vescovo di Novara, monsignor Franco Giulio Brambilla, con la preghiera e l’imposizione delle mani da parte del vescovo stesso. A essere ordinati presbiteri saranno: don Luca Ariola e don Francesco David della parrocchia di San Martino di Masera, don Marco Boccoli di Madonna di Campagna a Verbania, don Federico Lucchi della Natività di Maria Vergine di Arona, don Alessandro Buffelli del Sacro Cuore di Gesù di Novara e don Michele Pastormerlo di San Bartolomeo a Borgomanero.