Oltre 3 milioni di pensionati scelgono il cedolino via email: cresce la digitalizzazione dei servizi Inps

Prosegue il processo di digitalizzazione dei servizi dedicati ai pensionati italiani. Nel mese di aprile 2026, il numero di utenti iscritti al servizio di ricezione del cedolino della pensione via email ha superato quota 3 milioni, segnando un risultato significativo per la diffusione degli strumenti digitali.

Un traguardo che conferma la crescente fiducia nei servizi online e l’impegno dell’Inps nel semplificare l’accesso alle informazioni previdenziali, riducendo al contempo l’utilizzo della documentazione cartacea.

Accanto all’invio via posta elettronica, resta elevato anche l’utilizzo del servizio di consultazione online del cedolino attraverso il portale dell’Istituto. Nel corso del 2026, gli accessi mensili hanno superato stabilmente i 2 milioni: a gennaio 2.491.126, a febbraio 2.551.131, a marzo 2.086.116 e ad aprile 429.501 accessi (dato aggiornato al 12 aprile).

Ancora più rilevante il dato relativo all’utilizzo dell’app mobile, che registra una media di circa 3 milioni di accessi, con picchi superiori ai 4 milioni nel solo mese di gennaio, a conferma di una forte propensione verso i canali digitali anche da parte della popolazione più anziana.

Il cedolino della pensione rappresenta uno strumento centrale di trasparenza, utile per verificare gli importi erogati e comprendere eventuali variazioni mensili. Intorno al giorno 20 di ogni mese, contestualmente alla pubblicazione dei cedolini, viene inoltre resa disponibile un’informativa con il riepilogo delle principali operazioni effettuate sulle singole mensilità.

L’Istituto sta inoltre lavorando a una progressiva semplificazione del documento, con l’obiettivo di rendere più chiara la lettura delle voci che incidono sull’importo, tra cui conguagli fiscali, trattenute, maggiorazioni, recuperi e altre operazioni previdenziali.

Per attivare il servizio di ricezione via email è possibile accedere all’area riservata MyINPS tramite Spid, Cie o Cns, selezionare la sezione dedicata al cedolino e confermare i propri recapiti e consensi. L’attivazione è possibile anche tramite Contact Center.