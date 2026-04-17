Ultime discese sulla neve in Ossola: si scia ancora a San Domenico e a Riale prima della chiusura di stagione

Ultima occasione per mettere gli sci ai piedi sulle montagne dell’Ossola prima della chiusura definitiva della stagione invernale. Dopo settimane di primavera inoltrata, la neve tiene ancora in quota e regala un ultimo weekend agli appassionati.

Per lo sci alpino l’appuntamento è a San Domenico, dove sabato 18 aprile sarà l’ultimo giorno di apertura stagionale. Le previsioni meteo annunciano una giornata favorevole e le piste, fanno sapere dal comprensorio, sono ancora in buone condizioni. Per l’occasione è prevista anche una promozione skipass a 30 euro e la risalita pedoni scontata del 50%. Domenica, invece, il comprensorio resterà chiuso.

Saranno tutti aperti gli impianti, mentre per il ristoro sarà possibile fermarsi al Ristoro Dosso e al Rifugio 2000, dove è prevista anche una grigliata all’esterno. Il gran finale è fissato nel pomeriggio: dalle 14 ritrovo sulla terrazza del Rifugio 2000 per l’après-ski di fine stagione con DJ, con torta offerta per salutare l’inverno nel modo più festoso possibile.

Per chi ama lo sci nordico, invece, la stagione resiste ancora a Riale, dove sarà possibile sciare sabato e domenica grazie a una pista aperta di 7 chilometri, con apertura dalle 8 del mattino. Le condizioni migliori, come segnalato dagli organizzatori, si avranno fino alle 11-11.30, quando la neve resta più compatta e piacevole.

Con la chiusura delle ultime piste, l’Ossola si prepara ora al passaggio verso la stagione estiva in montagna. I rifugi in alta quota riapriranno all’inizio di giugno, quando la neve ancora presente in abbondanza inizierà progressivamente a lasciare spazio ai prati e ai primi itinerari escursionistici. Su questo fronte seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane.