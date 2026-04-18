Le previsioni meteo per il fine settimana

Un'area anticiclonica atlantica, estesa dalle isole Canarie verso l'Europa centro-occidentale, interesserà il Piemonte ancora per la giornata di oggi, con cielo poco o parzialmente nuvoloso e temperature superiori alla norma del periodo. "Nelle giornate di domenica e lunedì - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - una vasta bassa pressione centrata sul Mare del Nord si estenderà verso l'Italia settentrionale, causando un aumento dell'instabilità pomeridiano-serale sulla regione, con attività temporalesca più organizzata ed estesa anche alle pianure".

SABATO 18 APRILE 2026

Nuvolosità: cielo generalmente soleggiato, con sviluppo di cumuli su rilievi e settori adiacenti nelle ore centrali e transito di velature in serata. Precipitazioni: deboli localmente moderati rovesci tra la tarda mattinata e il tramonto su settori montani e località limitrofe. Zero termico: in leggero aumento sui 3200 m nelle ore centrali. Venti: deboli localmente moderati da nord, nordovest sulle Alpi; sull'Appennino deboli da nordest al mattino in rotazione da sud al pomeriggio; calma di vento in pianura.

DOMENICA 19 APRILE 2026

Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso; formazione di nubi cumuliformi sui rilievi in mattinata, in estensione a buona parte della regione nel pomeriggio e dissolvimento notturno. Precipitazioni: rovesci sparsi da metà mattinata a ridosso dei rilievi, deboli localmente moderati, in estensione alle vicine pianure nel pomeriggio ed esaurimento serale. Zero termico: in progressivo calo fino a 2800-2900 m. Venti: moderati da ovest, nordovest sulle Alpi e deboli localmente moderati da sud sull'Appennino, in intensificazione in serata. In pianura calma di vento al mattino; in seguito venti deboli da sud su Astigiano e Alessandrino e da ovest, nordovest sugli altri settori con generale rotazione dai quadranti orientali nella notte.