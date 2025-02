Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

La società Autostrade per l’Italia comunica, come di consueto, l’elenco delle cantierizzazioni attive lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri per la settimana in corso.

Cantieri di corsia unica permanente:

Tra Ghemme e allacciamento A28/A08 in direzione Gravellona tra le pkm 158+700 e 159+900 fino a venerdì 14 marzo;

Tra allacciamento A26/A08 e Ghemme in direzione Genova tra le pkm 160+000 e 158+900 fino a venerdì 14 marzo;

Tra Borgomanero e allacciamento A26/A08 in direzione Gravellona tra le pkm 155+100 e 156+100 fino a giovedì 20 febbraio;

Tra allacciamento A26/A08 e Borgomanero in direzione Genova tra le pkm 156+100 e 155+100 fino a giovedì 20 febbraio;

Tra Carpugnino e Meina in direzione Genova tra le pkm 179+500 e 175+800 fino a venerdì 21 febbraio;

Tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona tra le pkm 175+400 e 178+800 fino a venerdì 21 febbraio;

Tra Baveno e Verbania in direzione Gravellona tra le pkm 189+400 e 190+400 fino a giovedì 20 febbraio.

Sulla D08 Gallarate – Gattico, tra Castelletto Ticino e allacciamento D08/A26 in direzione A26 Trafori tra le pkm 22+800 e 23+200 fino a venerdì 14 marzo;

Sulla D36 Stroppiana – Santhià, tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A4 in direzione Santhià tra le pkm 8+800 e 13+000 in modalità permanente;

Tra allacciamento D36/A4 e Vercelli ovest in direzione Stroppiana tra le pkm 13+000 e 9+800 in modalità permanente;

Tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A4 in direzione Santhià tra le pkm 22+500 e 24+500 in modalità permanente;

Tra allacciamento D36/A4 e Vercelli ovest in direzione Stroppiana tra le pkm 24+500 e 23+500 in modalità permanente;

Tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A4 in direzione Santhià tra le pkm 28+800 e 31+000 in modalità permanente.

Cantieri di deviazione di carreggiata:

Tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona Toce tra le pkm 181+000 e 189+900 fino a venerdì 21 febbraio.