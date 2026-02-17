Un antropologo per tutelare la salute dei migranti: il nuovo bando dell’Asl Vco

Tra i numerosi bandi pubblicati dall’Asl Vco, alla costante ricerca di nuove figure da inserire nel proprio personale sanitario o amministrativo, spicca la curiosa ricerca di un professionista solitamente non associato all’ambito sanitario: un antropologo.

L’azienda ha infatti emesso un avviso pubblico per la ricerca di un professionista del settore che possa inserirsi nell’ambito del progetto “Salus – piano regionale per la tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità”. Si tratta di un progetto promosso dalla regione Piemonte, che coinvolge tutte le Asl del territorio e finanziato dal Fondo europeo asilo immigrazione integrazione (Fami), con l’obiettivo di potenziare la prevenzione e migliorare il sistema di tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, inclusi minori stranieri non accompagnati, che presentano condizioni di vulnerabilità psichiche o psicologiche.

La ricerca di un antropologo – insieme ad uno psicologo - da parte dell’Asl Vco si inserisce dunque nel percorso di realizzazione del progetto presso il servizio sociale professionale aziendale. Saranno dunque proposti servizi per la prevenzione e la cura di persone con vulnerabilità o con dipendenze, per la semplificazione delle procedure amministrative, la realizzazione di materiali informativi e molto altro.

Il bando prevede dunque la ricerca di un professionista con laurea magistrale in antropologia culturale ed etnologica e un’esperienza di lavoro con i migranti di almeno 12 mesi. L’antropologo sarà inserito con un incarico di collaborazione libero-professionale fino al 30 settembre 2027. Per partecipare è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione tramite il sito aslvco.iscrizioneconcorsi.it, pena esclusione, entro e non oltre il 2 marzo. Tutti i dettagli e le indicazioni sulla documentazione da allegare alla domanda sono disponibili nel bando pubblicato sul sito dell’Asl Vco.