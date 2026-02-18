Influenza: Federfarma, in Piemonte vaccinazioni cresciute del 22,4% tra ottobre e dicembre

In Piemonte nel periodo ottobre-dicembre 2025, le somministrazioni di vaccino antinfluenzale in farmacia in regime di Servizio Sanitario Nazionale sono state 59.190 dosi, in crescita del 22,4% rispetto all’analogo periodo 2024 e quelle in regime privato sono state 7.425, in aumento del 9,6% a fronte di 19.272 vaccinazioni anti-Covid effettuate nello stesso arco temporale, in lieve calo sul 2024. I dati sono stati raccolti da Federfarma che in una nota sottolinea come i numeri rilevati confermano la rete delle farmacie territoriali non solo come un presidio per la vaccinazione antinfluenzale, ma un hub vaccinale polivalente capace di rispondere con efficacia anche alla domanda di protezione contro il Covid-19 e altre patologie.

“Questi numeri - evidenzia Marco Cossolo, presidente Federfarma - dimostrano come la farmacia possa dare un contributo decisivo alla prevenzione sanitaria, favorendo un aumento della copertura vaccinale e offrendo ai cittadini un accesso rapido, sicuro e professionale ad una gamma di vaccini sempre più ampia”.