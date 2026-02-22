Fiab Vco, un anno di progetti tra pedalate, scuole e sicurezza

È stato rinnovato nei giorni scorsi il consiglio direttivo della sezione Vco di Fiab, la federazione italiana ambiente e bicicletta. Un’associazione che da tempo è impegnata nella promozione della mobilità lenta e dello sviluppo della rete cicloturistica sul territorio.

Per il 2026, sono numerose le iniziative e le attività che l’associazione ha in programma. “Come abbiamo già fatto negli anni scorsi - spiega il presidente Massimo Di Bari - organizzeremo una serie di pedalate per tutti i gusti: per famiglie, bambini, ma anche percorsi più impegnativi per gli appassionati di Mountain bike”. Ma non è tutto qui: “Anche quest’anno continueremo la nostra collaborazione con enti e amministrazioni del territorio, sollecitando il completamento di alcune importanti infrastrutture, come la Ciclovia del Toce, ma anche chiedendo interventi di sicurezza per ciclisti e pedoni in ambito urbano”.

Tra le tante attività di Fiab Vco, spiccano gli incontri organizzati con le scuole del territorio, in particolare con le primarie e le secondarie di primo grado, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani. Non mancano, infine, sottolinea Di Bari, “incontri di approfondimento su diverse tematiche. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di sicurezza in mountain bike, nei prossimi mesi proporremo diversi altri appuntamenti. In particolare, in occasione del passaggio del Giro d’Italia da Verbania, faremo un incontro dedicato al cicloturismo, che sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione della rete ciclabile del Vco”.