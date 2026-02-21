A Montescheno un melograno contro il cancro infantile

Giunge al quinto anno l’iniziativa promossa da Ossola Amica dell’Ugi, che domenica 22 febbraio farà tappa a Montescheno in occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile. Alle 11.00 nei pressi della chiesa del paese, dopo la messa domenicale, sarà piantumato il melograno, con la benedizione di don Massimo. L’evento si svolge con il patrocinio del comune di Montescheno e con il coinvolgimento di numerosi gruppi e associazioni locali. “Devo ringraziare l'amministrazione comunale e tutti coloro che hanno deciso di sostenerci per l'organizzazione di questa giornata - dice Damiano Bassi, presidente di Ossola Amica dell'Ugi - abbiamo sentito forte il calore di tutti”.

Dopo la piantumazione del melograno, la giornata proseguirà alle 12.30 con il pranzo presso il salone della Società Operaia. Il menù prevede polenta accompagnata da spezzatino, salamini, gorgonzola e panna e latte, con la possibilità di asporto, seguita da torte casalinghe, bevande e caffè. L’offerta minima è di 20 euro, con prenotazioni entro il 17 febbraio.

Il ricavato sarà devoluto all’Ugi di Torino per il progetto della stanza riabilitativa di Ugidue risorse umane, a sostegno dei bambini affetti da patologie oncologiche e delle loro famiglie.