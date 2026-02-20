Cst Novara Vco, tutti i bandi aperti a febbraio

Il Centro Servizi per il Territorio Novara Vco segnala i bandi pubblicati nel mese di febbraio in diverse aree tematiche. Questi i bandi attivi; in allegato i regolamenti completi di ciascun bando.

Bando “NoteSipari”: la Fondazione Crt sostiene lo spettacolo dal vivo per rafforzare la cultura nei territori e per creare legami con le comunità, finanziando iniziative di musica, teatro e danza. Scadenza 27 febbraio.

Bando “Ordinarie 2026”: la Fondazione Crt sostiene progetti che rientrano in diverse aree tematiche quali salute pubblica, volontariato, protezione civile, sviluppo locale, educazione, ricerca scientifica, arte e beni culturali. Scadenze varie.

Bando “Il mio posto nel mondo”: la Fondazione Crt sostiene iniziative legate ad attività extrascolastiche come l’agevolazione all’accesso a doposcuola e centri estivi e il potenziamento dell’offerta formativa, con attività rivolte a bambini, ragazzi e famiglie. Scadenza 2 marzo.

Bando “Contributi liberali”: la Banca d’Italia eroga contributi per progetti innovativi e riferiti a settori quali ricerca, cultura, educazione, beneficenza e solidarietà, con particolare attenzione a iniziative di assistenza e sostegno in ambito nazionale. Scadenze varie.

Bando “Simbiosi 2026”: la Fondazione Compagnia di San Paolo sostiene attività che promuovono la tutela del capitale naturale, la lotta al cambiamento climatico, il contrasto al rischio idrogeologico, il recupero degli ecosistemi degradati, la sensibilizzazione e il coinvolgimento attivo della popolazione sulle sfide ambientali. Scadenze varie.

Bando “Valorizzazione sistema museale”: promosso dalla regione Piemonte per sostenere e valorizzare il sistema museale piemontese, promuovendo interventi strutturali e di allestimento volti a migliorare la qualità, la sicurezza, l’accessibilità e la sostenibilità dei musei presenti sul territorio regionale. Senza scadenza.