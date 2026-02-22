Tra scuola e scienza 2026: a Domodossola un ciclo di incontri per scoprire il futuro

A Domodossola prende il via “Tra scuola e scienza 2026”, un ciclo di conferenze pensato per avvicinare il pubblico ai grandi temi della ricerca scientifica contemporanea. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra diversi istituti scolastici del territorio — Giorgio Spezia, Einaudi Marconi, Galletti, Rosmini e Agrario Fobelli — e propone un percorso di approfondimento che spazia dall’ambiente alle nuove tecnologie, dall’astrofisica alla genetica animale.

Il primo incontro sarà mercoledì 4 marzo e l’obiettivo è offrire momenti di divulgazione e confronto aperti non solo agli studenti, ma anche alla cittadinanza, con la partecipazione di docenti universitari e ricercatori provenienti da importanti atenei e centri di ricerca italiani.

Il ciclo affronta temi di grande attualità: la tutela delle risorse naturali, lo studio dei fenomeni dell’universo, le applicazioni della matematica nella ricerca moderna, fino alle prospettive offerte dalle tecnologie quantistiche e dalla genetica applicata all’allevamento sostenibile. Un vero e proprio viaggio nella scienza contemporanea, pensato per raccontare come ricerca e innovazione possano contribuire alla comprensione del mondo e alla costruzione del futuro.



Il ciclo si apre il 4 marzo 2026 con “L’acqua che beviamo: una risorsa da proteggere”, un’analisi a tutto campo su ambiente e territorio per la gestione dell’oro blu. Adriano Fiorucci, Professore Associato di Geologia Applicata al Politecnico di Torino, guiderà il pubblico nella riflessione sull’importanza dell’acqua e sulle strategie per la sua tutela, fondamentale per la vita e per il nostro territorio.

Il 13 marzo sarà la volta di “A caccia di buchi neri”, un viaggio ai confini dell’universo per svelare i misteri degli oggetti più densi del cosmo. L’astrofisica Tullia Sbarrato dell’INAF porterà i partecipanti alla scoperta dei fenomeni più estremi dell’universo, in un incontro che si terrà direttamente presso la sede della SOMS, unico evento ospitato all’interno della società di mutuo soccorso.

Il 27 marzo, l’appuntamento “Fossili urbani e non solo” permetterà di immergersi nelle scienze della Terra alla scoperta della vita antica conservata nei contesti urbani e naturali. Massimo Delfino, Professore Ordinario di Paleontologia e Paleoecologia all’Università di Torino, guiderà i presenti in un percorso affascinante tra fossili e tracce di vita passata, dimostrando come la storia geologica possa sorprenderci anche nei luoghi più inaspettati.

Il ciclo prosegue il 10 aprile con “Matematica: il salto del cavallo e altri problemi moderni”, un incontro dedicato alla ricerca matematica contemporanea. Marcarorore Krake ori, docente di Analisi Matematica al Politecnico di Milano, illustrerà alcuni dei problemi più interessanti della matematica moderna, mostrando come la disciplina contribuisca alla comprensione del mondo e alla risoluzione di sfide concrete.

Il 24 aprile, “Genetica animale per un allevamento sostenibile” approfondirà il ruolo della scienza nel migliorare il benessere animale e la sostenibilità alimentare. Alessandro Bagnato, Professore Ordinario di Zootecnia generale e miglioramento genetico all’Università di Milano, presenterà le applicazioni della genetica per promuovere allevamenti più sostenibili e rispettosi del benessere degli animali.

Infine, il 13 maggio, l’incontro “Le nuove tecnologie quantistiche: dal computer quantistico alla medicina” esplorerà come la fisica dei quanti stia rivoluzionando il presente e il futuro di tutti. Carmine Granata, Dirigente di Ricerca presso l’ISASI-CNR di Pozzuoli, mostrerà le applicazioni dei computer quantistici e le prospettive innovative che la ricerca quantistica apre in ambito scientifico e tecnologico.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Città di Domodossola, della Provincia del Verbano Cusio Ossola, dell’Associazione culturale Mario Ruminelli, della Fondazione Paola Angela Ruminelli e del Lions Club, e rappresenta un’importante occasione di dialogo tra scuola, università e territorio.