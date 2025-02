Arloi e Zecra sono "marito e moglie" FOTO e VIDEO

E così la tradizione è stata rispettata: Arloi e Zecra, le due maschere del Carnevale di Villadossola, si sono dette sì per la quarantacinquesima volta. Ieri sera durante il viaggio organizzato dal Comitato Carnevale che ha portato i due sposini, ma non solo, in vacanza sulle calde spiagge degli Emirati Arabi, don Ettore li ha dichiarati "marito e moglie".

Una cerimonia semplice, con la Zecra sempre un po' addormentata e prorompente, e l'Arloi a tentare di contenere la sua esuberanza fisica, giunta a conclusione di due ore di divertimento e spensieratezza regalate dal Comitato Carnevale di Villadossola a un teatro La Fabbrica gremito come sempre. Tanta simpatia, ironia e sorrisi nel racconto di questo viaggio organizzato dalla Tavan Airlines che ha portato un gruppetto di turisti villadossolesi sulle spiagge dorate, tra relax e situazioni tragicomiche, con caricature di personaggi locali e frecciatine velate, ma neanche tanto.

Nel manipolo di turisti il sindaco Bruno Toscani, il presidente di Ossola Amica dell'Ugi Damiano Bassi, la rappresentante di Un aiuto per l'Etiopia, Lorenzo Pavesi Zecra 2024, Sabrina Lucio presidente del Comitato Carnevale e il Togn e la Cia, sottoposti a dure prove solo parzialmente superate, per confermare che fossero davvero originari di Domodossola, Chiara Riganti di Ossola Event e molti altri.

Due ore scivolate via tra riferimenti a fatti e persone tutt'altro che causali, come la Katiuscia onnipresente, i giochi aperitivo, il sale donato al Sindaco per salare le strade della città, la capo hostess Marco Bonacci costretto a balletti inguardabili e le ragazze guidate da Sabrina Lucio a scatenarsi in balli di gruppo coreografati dalla scuola di danza Butterfly.

A inizio serata il sindaco Bruno Toscani con l'assessore Maurizio Gianola e i rappresentanti del Comitato hanno voluto omaggiare con una targa Sergio Pirazzi, fondatore venticinque anni fa del Comitato Carnevale di Villadossola. Domani la giornata clou del Carnevale di Villadossola con la polenta in piazza a cura della Pro Loco, la sfilata di carri e maschere e il divertimento per tutti.