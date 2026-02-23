La Lega ancora all'attacco su sicurezza e movida

“Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una crescente difficoltà, da parte del sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, nell’assumersi pienamente le responsabilità che la legge attribuisce alla figura del primo cittadino”. Così, in una nota, il segretario della sezione ossolana della Lega Stefano Cassani, che attacca: “Una difficoltà che sorprende ancor di più se si pensa che, nella passata amministrazione, lo stesso Pizzi veniva spesso descritto come il “sindaco sceriffo”, pronto a intervenire con decisione su ogni questione cittadina. Oggi, invece, sembra prevalere un atteggiamento opposto”.

“Sul tema della sicurezza e della movida - prosegue - il sindaco ha recentemente sostenuto che tali questioni non rientrerebbero nelle sue competenze, definendole materia di carattere nazionale. Una posizione che lascia perplessi, soprattutto alla luce dell’articolo 54 del testo unico degli enti locali, che attribuisce al sindaco specifici poteri e responsabilità in materia di ordine pubblico e sicurezza urbana. È quindi legittimo aspettarsi che il primo cittadino eserciti tali prerogative con chiarezza e determinazione, senza scaricare su altri livelli istituzionali ciò che la normativa gli affida in modo esplicito”.

Cassani aggiunge: “Un analogo atteggiamento si è verificato in occasione della mozione sul ‘Pass Rosa’. Anche in questo caso il sindaco ha scelto di non intervenire direttamente, nascondendosi dietro la burocrazia e delegando la risposta ai tecnici comunali, evidenziando così la reale mancanza di volontà politica nel cercare una soluzione concreta per agevolare le donne in gravidanza e i genitori con bambini piccoli, soprattutto in una città che soffre da anni un evidente problema di parcheggi. Come Lega Ossolana riteniamo – conclude il segretario – che Domodossola meriti una guida capace di esercitare pienamente il proprio ruolo istituzionale, senza ambiguità e senza rinvii. Non chiediamo atti straordinari, ma semplicemente che il sindaco svolga fino in fondo il compito che la legge gli assegna e che i cittadini si aspettano da lui”.