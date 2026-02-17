Sicurezza stradale vicino alle scuole: la mozione di FdI in consiglio comunale

La sicurezza stradale attorno ai plessi scolastici di Domodossola al centro del dibattito cittadino. Il gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, guidato da Angelo Tandurella, ha presentato una mozione che chiede interventi immediati all’incrocio tra via Matilde Ceretti e via Scapaccino, definito “uno snodo fondamentale per la mobilità pedonale studentesca”.

La proposta nasce anche a seguito del grave incidente avvenuto il 16 gennaio, quando una donna è stata investita riportando un serio trauma cranico. Un episodio che, secondo il consigliere, evidenzia la necessità di rivedere le attuali condizioni di sicurezza. La mozione sottolinea come la conformazione dell’incrocio e gli attuali flussi di traffico richiedano “un adeguamento delle misure di moderazione della velocità” per prevenire nuovi incidenti. Per questo FdI chiede di installare dispositivi di rallentamento, potenziare la segnaletica e valutare soluzioni tecnicamente compatibili con il codice della strada.Si chiede inoltre un’analisi complessiva della sicurezza stradale in prossimità di tutti i plessi scolastici del territorio comunale, con l’obiettivo di individuare eventuali criticità e definire un piano di interventi basato sulla pericolosità e sui volumi di traffico pedonale. La mozione sarà ora esaminata in consiglio comunale, in programma il 20 febbraio.