Elezioni amministrative, si vota il 24 e 25 maggio: alle urne cinque comuni del Vco

Si terranno il 24 e 25 maggio le elezioni amministrative del 2026. A stabilirlo è stato, in queste ore, il ministero dell’interno, che ha ufficializzato le date per il voto in 626 comuni italiani. Per quanto riguarda la provincia del Verbano Cusio Ossola, saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco i cittadini di cinque comuni: Baveno, Borgomezzavalle, Crevoladossola e Stresa, a cui si aggiunge Macugnaga, attualmente sotto la guida di un commissario prefettizio.

Ad andare al voto sono i comuni che hanno rinnovato il proprio consiglio comunale nel 2020, durante una tornata elettorale che era stata rimandata all’autunno (e non in primavera, come di consueto) a causa dell’emergenza Covid-19. Le nuove elezioni sono dunque state programmate, con una circolare del 2024 del Ministero dell’Interno, per la primavera 2026.