Sport Project Vco campione d'Italia di corsa campestre a squadre

Sport Project Vco conquista uno storico titolo ai campionati italiani di cross disputati a Marinella di Selinunte (Castelvetrano) e diventa campione d’Italia di corsa campestre a squadre. È la prima volta che una società della nostra provincia riesce a ottenere questo risultato a livello nazionale, un traguardo che certifica la crescita tecnica e organizzativa costruita negli anni. Il titolo è arrivato grazie a una prestazione complessiva di altissimo livello in tutte le categorie. La squadra Junior ha chiuso al secondo posto, risultato determinante ai fini della classifica generale. La formazione Allievi ha conquistato un prestigioso quarto posto, mentre il gruppo Promesse/Senior ha completato la prova con un solido ottavo posto. La somma di questi piazzamenti ha permesso a Sport Project Vco di primeggiare nella graduatoria nazionale per società, premiando la profondità dell’organico e la qualità del lavoro svolto su più fasce d’età. A impreziosire ulteriormente la giornata è arrivato il terzo posto individuale di Stefano Perardi nella categoria Junior, al termine di una gara condotta con determinazione e grande maturità agonistica. Un podio che conferma il valore dei nostri atleti nel panorama nazionale e rappresenta uno dei momenti chiave di questa vittoria.

“Questo successo è il risultato di un progetto sportivo fondato su programmazione, competenza tecnica e continuità. È il frutto dell’impegno quotidiano degli atleti, del lavoro dei tecnici, del sostegno delle famiglie e della fiducia degli sponsor che accompagnano la crescita della società”, commenta il presidente Francesco Pizzi. Con questo titolo, Sport Project Vco non solo raggiunge il punto più alto della propria storia, ma porta per la prima volta il Verbano Cusio Ossola al vertice della corsa campestre italiana.