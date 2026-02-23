A Druogno torna 'Just The Woman I Am… On The Road!' per la ricerca sul cancro

Domenica 12 aprile, Druogno ospiterà la nuova edizione di Just The Woman I Am… On The Road!, l’evento annuale organizzato da Cus Torino, in collaborazione con Politecnico di Torino e Università degli Studi di Torino, con l’obiettivo di sostenere la ricerca universitaria sul cancro e promuovere prevenzione, corretti stili di vita e parità di genere.

Anche quest’anno Druogno aderisce all’iniziativa con un percorso dedicato all’interno del Comune, nell’ambito del progetto “On The Road”, che mira a creare una rete di percorsi accreditati Jtwia disponibili tutto l’anno. La manifestazione è organizzata dal Comune di Druogno, con la collaborazione di Sfera Società Cooperativa, Associazione Vigezzo Ti Aiuta, il patrocinio di Provincia del Vco, Fidal Vco e Csi Verbania.

Il percorso è lungo 5 km e si snoda tra Mulino di Sasseglio e Coimo, seguendo una storica via ciclopedonale che in passato le donne percorrevano per raggiungere il Forno di Coimo, famoso per il suo Pane Nero di Coimo. La camminata rappresenta quindi un’occasione per coniugare salute, storia e valorizzazione della figura femminile.

Il ritrovo è fissato alle 10.00 presso il Mulino di Sasseglio, con iscrizioni e consegna dei kit Jtwia. La partenza è prevista alle 10.30, con un tempo massimo di percorrenza di 2,5 ore. Durante il percorso saranno presenti due punti ristoro – uno a Coimo, con possibilità di scattare foto nella cornice Jtwia, e uno all’arrivo a Sasseglio – oltre a servizio bar e ristorazione per chi desidera fermarsi a pranzo.

Le iscrizioni sono aperte fino alla mattina stessa della manifestazione, con una donazione minima di 20 euro. È possibile iscriversi presso l’Ufficio Turistico di Druogno o online scrivendo a druognoinvallevigezzo@gmail.com. Chi si iscrive entro il 31 gennaio 2026 riceverà il kit di partecipazione garantito; oltre tale data, i kit saranno disponibili fino ad esaurimento scorte.

Tutto il ricavato – donazioni, servizio bar e ristorazione – sarà interamente devoluto a Jtwia per sostenere la ricerca e i progetti di prevenzione.