Cuav Vco: il servizio per uomini autori di violenza si consolida e amplia gli interventi sul territorio VIDEO

Il Cuav - Centro per uomini autori di violenza - è attivo nel Vco dal 2024 con l'obiettivo di contrastare la violenza e il maltrattamento intra-familiare con la presa in carico di chi agisce l’azione violenta e con la promozione di un cambiamento che parte dal riconoscimento e dall’assunzione di responsabilità dell’agire violento, per avviare un processo di crescita personale e di modifica nell’approccio alle relazioni affettive.

Il centro, denominato “TiAscolto”, nato dalla sinergia dei tre Consorzi dei Servizi Sociali (Ossola, Verbano e Cusio) e dell’Associazione Gruppo Abele di Verbania, si è organizzato in forma di sportello diffuso, dislocato nelle tre aree principali della provincia Verbano, Cusio e Ossola, e di un servizio di trattamento psicologico unico, presso cui inviare le persone prese in carico.

Attraverso la partecipazione al bando promosso dalla regione Piemonte finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità, il centro TiAscolto si è costituito come centro riconosciuto a livello regionale e si è strutturato formalmente attraverso il raggiungimento dei requisiti necessari per iscriversi al registro regionale dei Centri per uomini autori di violenza, strutturando un’equipe di lavoro composta da tre educatori professionali, due assistenti sociali, una psicologa e una pedagogista. Gli operatori che lavorano nei centri per autori di violenza partecipano dal 23 febbraio fino a maggio ad un corso organizzato dal Cam di Firenze.

“Nel primo anno di lavoro l’equipe del Cuav Vco – spiega l'educatore del Ciss Ossola Luca Rosito - ha definito le modalità di presa in carico e di trattamento dei soggetti autori di violenza afferenti al servizio e alla progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione ed educazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con la finalità di promuovere la cultura della non violenza e la gestione delle emozioni attraverso la proposta di modelli più efficaci di funzionamento affettivo e relazionale. Tra poco riprenderemo gli incontri nelle scuole”.

Il servizio ha, inoltre, posto particolare attenzione alla comunicazione e alla sensibilizzazione attraverso materiale informativo e divulgativo facilmente fruibile dai destinatari.

Il primo accesso al servizio può avvenire contattando telefonicamente l’operatore dello sportello territoriale (Ossola 3403763693, Verbano 3480815300, Cusio 3351823793), oppure inviando una mail a tiascolto@ciss-ossola.it. L’accesso al servizio attualmente è gratuito. A partire dalla prossima annualità di progetto (ottobre 2026) verrà adottato un sistema di compartecipazione alla spesa commisurata al reddito che dovrà garantire l’accessibilità al servizio per tutti coloro che ne vogliano usufruire, mantenendolo l’accesso totalmente gratuito per coloro che presentano una dichiarazione Isee inferiore alla soglia minima stabilita e per genitori con provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile.

Per tutti gli altri soggetti che faranno richiesta del servizio, verrà applicata una compartecipazione alla spesa stabilita sulla base della dichiarazione Isee presentata. “Durante l'accesso viene permesso alla persona, attraverso colloqui con gli operatori professionali - spiega l'assistente sociale Silvia Campanini – di analizzare la propria storia e intraprendere un percorso di ascolto al fine di valutare la propria volontà di cambiamento”. "Il grosso degli invii – aggiunge Luca Rosito - avviene attraverso l'autorità giudiziaria o legali di parte. Sono stati finora pochi coloro che si sono rivolti al servizio spontaneamente”.