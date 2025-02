Chiude la scuola primaria di Macugnaga

La scuola primaria di Macugnaga a settembre non riaprirà: i bambini che frequentano l'unica pluriclasse attualmente attiva dal prossimo anno scolastico si recheranno a scuola a Vanzone.

"La nostra maestra storica andrà in pensione, e i bambini sono troppo pochi per mantenere aperta la scuola - spiega il sindaco Alessandro Bonacci - ho convocato i genitori in Comune e illustrato la situazione, l'amministrazione comunale metterà a disposizione lo scuolabus che li accompagnerà a scuola nel plesso di Vanzone. L'istruzione è un servizio indispensabile, ma tenere aperta la scuola primaria a Macugnaga andava contro le logiche. Per questo il Comune sosterrà le famiglie e si occuperà di accompagnare i bambini a Vanzone".

Già anni fa aveva chiuso la scuola di Ceppo Morelli: da settembre 2025 dunque tutti i bambini della Valle Anzasca studieranno in un unico plesso, quello di Vanzone. Qui è presente la scuola media, con le tre classi: otto ragazzini frequenteranno la prima media (cinque provenienti da Macugnaga), quindici la seconda media e, infine, otto la terza media.