"A scuola di rap", il laboratorio che conquista i ragazzi: domani il secondo appuntamento

Sta proseguendo con grande partecipazione il laboratorio “A scuola di rap”, il progetto rivolto ai giovani promosso dal Ciss Ossola nell’ambito delle politiche per il benessere familiare finanziate dalla Regione Piemonte. Dopo il primo appuntamento della scorsa settimana, domani – venerdì 27 febbraio – è in programma il secondo incontro del percorso che accompagnerà i partecipanti fino a metà aprile.

Il laboratorio, condotto da Carlo Moretti e Giovanni Ciocca Vasino, sta coinvolgendo numerosi ragazzi interessati alla cultura hip hop e al linguaggio del rap, inteso non solo come genere musicale ma anche come forma di espressione personale e creativa. Durante il primo incontro i giovani partecipanti hanno potuto confrontarsi con l’artista Jelecrois, ospite della lezione inaugurale.

"Siamo rimasti molto colpiti dalla partecipazione dei ragazzi, che si sono dimostrati attenti, curiosi e pronti al confronto. Durante il primo incontro hanno interagito attivamente con Jelecrois, ospite della lezione, ponendo domande e condividendo riflessioni in modo maturo e coinvolto. Questo dialogo diretto è stato per noi uno degli aspetti più significativi dell’esperienza", spiega Giovanni Ciocca Vasino.

"Con questo laboratorio vogliamo fornire strumenti concreti: non solo imparare a scrivere e interpretare un testo rap, ma sviluppare senso critico verso il linguaggio musicale contemporaneo. Nei prossimi incontri entreremo nel vivo della scrittura creativa, del flow e della produzione, affrontando anche le dinamiche dell’industria musicale attuale", aggiunge.

Positivo anche il bilancio del primo appuntamento tracciato da Carlo Moretti, che evidenzia il clima creatosi durante l’incontro e l’ampia partecipazione registrata. "Il primo incontro è andato molto bene, abbiamo da subito creato un'atmosfera intima e costruttiva. Abbiamo deciso, visto le richieste, di aprire alla fascia d'età fino ai 10 anni, dai 10 anni ai 19. Il corso è stato molto partecipato e sono stato piacevolmente stupito di vedere come fossero proprio i ragazzi più giovani ad essere coinvolti e interessati".

Moretti sottolinea anche come molti dei partecipanti abbiano mostrato una conoscenza sorprendente della storia dell’hip hop: "Sono rimasto stupito di come conoscessero la storia dell'hip hop degli anni 80, vedere dei ragazzi così giovani, così informati e così esperti riguardo una loro passione mi fa capire come avere tutto a portata di mano grazie a internet e grazie ai social network può essere uno strumento importantissimo se convogliato verso una passione".

Tra gli aspetti più apprezzati del primo incontro c’è stato proprio il confronto diretto con l’ospite musicale. "L'intervento di Jelecrois è stato un successo, i ragazzi si sono dimostrati interessati al suo percorso. Per il secondo appuntamento è previsto un altro ospite, ma sarà una sorpresa", conclude Moretti.

Ancora pochi posti disponibili e per informazioni è possibile contattare il numero 0324 52598 interno 3 oppure l’indirizzo e-mail centroperlefamiglie@ciss-ossola.it.