Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni

ARIETE: Sarete stressati e corrucciati, ma a rinfrancare l’animo giungeranno delle inattese novelle, il dimezzamento di un patema, una sincera dimostrazione di amicizia o un ritrovo gaudente. Fidatevi inoltre del sesto senso nell’inquadrare il prossimo, fatevi un regalino e frequentate gente gioiosa scartando chiunque vi scarichi addosso i propri patemi. Stramberie connesse ad un uomo. I nati verso la fine di marzo dovranno risolvere un problema di salute.

TORO: Nei prossimi giorni qualcosa deluderà e qualcos’altro diletterà ma nell’insieme vi crogiolerete nel consueto tran tran malgrado una faccenda impensierisca o un tipo innervosisca così come vi verrà riferito un pettegolezzo ben lungi dalla realtà dei fatti… Scintille e faville invece scuoteranno la barchetta dei rapporti portando taluni nativi ad optare per una saggia decisione. Le donne si guardino da una persona falsa e invidiosa. Domenica briosa. Infiammazioni.

GEMELLI: Seducente questo primo quarto di Luna che, formandosi il 24 febbraio nella vostra costellazione porta un miglioramento su tutti i fronti… Ragion per cui, se talune faccende finora sono andate storte, avrete modo di riscattarvi e trascorrere delle giornate decenti pur permanendo quel vago senso di impotenza verso situazioni che non potete cambiare. Salvaguardate lo stato di salute e state attenti a non spaccare cose fragili per disattenzione. Invito domenicale.

CANCRO: Dei giorni più frenetici dei prossimi bisognerebbe inventarli considerate le centomila cose da sbrigare, le incombenze da fronteggiare, gli inghippi da contrastare e i criticoni da zittire… Ma, poiché esiste la legge della compensazione, nel contempo vi toglierete una soddisfazione, rivedrete un’amicona, supererete una prova o alleggerirete un fardello. In aggiuntiva un recondito desiderio finalmente si materializzerà… Doloretti sparsi o emicranie.

LEONE: Aguzzate l’ingegno e siate diffidenti verso chi non conoscete approfonditamente od è avvezzo ad ordire in sordina. Se un evento rallegrerà un posteriore inquieterà facendovi sentire ovunque a posto e fuori posto non riuscendo ad estrinsecare, come vorreste, emozioni e sentimenti. Sul lavoro invece state attenti ai marpioni e cercate di far quadrare conti che non tornano… Fattibili pure dei contatti con dottori o enti sanitari. Week end allegrotto.

VERGINE: Approfittate di un Giove voluttuoso al fine di dare un input alla quotidianità, avviare progetti, far valere diritti e priorità, richiedere rispetto ed onorabilità. In casa, in amore o sul lavoro tira aria di novità e se vi capita sotto mano un’occasione coglietela al balzo senza esitazione! In concomitanza qualcheduno vi farà arrabbiare o si comporterà strambamente. Favoriti i novelli amori e le trepide emozioni. Firme importanti da apporre a documenti.

BILANCIA: Siate fermi ed irremovibili su scelte da non revocare per insicurezza, smarrimento e, se reduci da esperienze sbagliate, non accontentatevi delle briciole e non permettete a nessuno di trattarvi da ruota di scorta o da zerbini. Guardatevi intorno, ampliate la visuale, non incaponitevi su esseri tanto intriganti quanto meschini, ascoltate i pareri altrui e non peccate di caponaggine! Dal passato si rifarà vivo uno che non sentivate da tempo. Irritazioni nasali.

SCORPIONE: Se vi lasciate alle spalle una fase ostica riemergere non è semplice ma vi riscatterete risorgendo da quell’opacità in cui eravate sprofondati. Permane la pigrizia: frutto di una stagione capricciosa atta ad incidere sull’umore e poi tirate fuori quei sogni rimasti fin troppo a lungo nel cassetto perché, almeno uno di essi, si avvererà. In fatto di salute riguardatevi in quanto la noncuranza potrebbe commutarsi in malesseri inclini a cronicizzarsi o riacutizzarsi!

SAGITTARIO: L’opposizione del primo quarto di Luna ha il potere di rendervi insofferenti, agitati, pronti a scattare per inezie oppure timorosi di sbagliare sulla direzione da pigliare, implicite delle difficoltà nel capire il bizzarro comportamento altrui e delle preoccupazioni per attività, parenti o locazione. La quadratura di Marte invece favorisce minuti inconvenienti. Nel week end vi sollazzerete o a un ostacolo superato brinderete. Tendenza ai crampi muscolari.

CAPRICORNO: Apparirete nervosetti ed esiguamente disposti ad ingollare rospetti o a digerire il contegno di persone complicate pronte ad impartire ordini senza neppure tentare di capirvi… In mutuo soccorso però sta per arrivare il trigono di Giove preposto a semplificare ciò che sembrava complicato e a farvi gioire per una risposta o proposta. Un’amica invece infonderà sicurezza o vi darà quell’input di cui abbisognate. Ritrovi ruspanti tra venerdì e lunedì.

ACQUARIO: In questo periodo non strafate perché un calo energetico renderebbe faticoso il benché minimo sforzo e date un ultimatum a chi si diverte a tenervi sulla corda atteggiandosi a saccente. Un introito si alternerà ad un esborso, un acciacco andrà lenito e ad un tipo abbietto darete il benservito… Rischio di sbagliare in un conteggio o di beccare una fregatura. Coccole a gogò e giocosi momenti lambiranno innamorati e coppiette assodate. Domenica scombinata.

PESCI: Con Marte, dal 4 marzo in poppa, potete permettervi di osare, confidare in utili appoggi o tagliare un traguardo indipendentemente da uno spizzico di fiacca colpente a tradimento. Vi toccherà pure incoraggiare un soggetto, confortare un vecchietto, riparare o cambiare un arnese malfunzionante, spendere dei soldi per qualcosina inerente la macchina, il cellulare, l’abbigliamento o l’abitazione. Regalini, omaggi, sorpresone o messaggi in arrivo per chi avanza d’età.

E che le stelle marzoline portino a tutti delle belle sorpresine…