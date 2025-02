Ornavasso, il progetto "Dopo di noi" sarà completato entro settembre

Procedono a pieno ritmo i lavori per “Dopo di noi”, il progetto promosso dal comune di Ornavasso che prevede la realizzazione di una struttura dedicata ai giovani non autosufficienti. L’intervento di ristrutturazione degli edifici che ospiteranno gli appartamenti è finanziato con fondi del Pnrr, e vanno dunque rispettate precise tempistiche: i lavori, assicura il sindaco Filippo Cigala Fulgosi, saranno terminati entro settembre 2025.

“Dopo di noi” è un progetto importante, per la cui gestione il comune sarà affiancato dal Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano. Si rivolge ad una specifica utenza: ospiterà infatti giovani con disabilità o non autosufficienti, che non possono contare sull’aiuto dei genitori o delle famiglie ma che, allo stesso tempo, non hanno l’età adatta per essere ospitati in strutture quali le Rsa.