''Siamo senza telefono e internet da quasi un mese: nessuno interviene''

‘’E’ ormai un mese che tutta la nostra via è senza telefono e internet. Una vergogna!’ Chi parla è un residente di Via Valdrè a Villadossola, la strada che da via Sempione porta a via Ceretti, cisteggiando la Sisma. E' la via che dovrebbe essere trasformata con l'intervento previsto dal progetto di posa dei pannelli solari nell'area dell'ex sito industriale.

Telefoni muti, internet ko ma nessun intervento da parte di Tim.

‘’Abbiamo chiamato a richiamato e continuano a dirci che il tecnico sta intervenendo: peccato che sia passato quasi un mese’’ dice l’uomo. Altre persone della via hanno sollecitato Telecom. Con nessun risultato!

‘’Abbiamo anche chiesto aiuto al comune di Villadossola visto che nella via hanno fatto dei lavori. Mia figlia ha mandato una mail all’ufficio tecnico comunale: nessuna risposta’’ spiega. Aggiungendo: ‘’A metà mese però dal mio conto Telecom ha prelevato i soldi dell'ultima a fattura di pagamento. Qui sì che è sollecita’’.