Per i trent'anni dell'Admo Coachellula cambia format

Coachellula, l'evento musicale organizzato dall'Associazione Donatori Ossolani Midollo Osseo presso l'area feste di Trontano, per l'edizione 2025 che si svolgerà sabato 17 maggio e in cui si festeggeranno i trent'anni di attività dell'Admo, cambia completamente format.

Non sarà più un festival riservato alle band e ai gruppi musicali, ma un vero e proprio talent: "Coachellula sarà aperto a tutti - spiega Chiara Paglino, consigliera dell'Admo - potranno iscriversi giovani musicisti, amatoriali e non, che abbiano il desiderio di mettersi in gioco. Un'apposita giuria selezionerà i finalisti che potranno aggiudicarsi la possibilità di realizzare un videoclip, la registrazione del proprio brano e un buono acquisto. La gara sarà aperta a tutti, anche a chi non ha esperienza, l'importante che abbia età compresa tra i 14 e i 35 anni e tanta voglia di divertirsi".

Il concorso è aperto ad artisti singoli e gruppi che siano liberi da contratto discografico o editoriale per le successive pubblicazioni discografiche. La manifestazione è aperta ad ogni genere musicale (indie, pop, rock, folk, punk, hip-hop, trap, blues, elettronica, etc.) e non sono previste limitazioni riguardo alla lingua usata nei testi delle canzoni. L'evento si inserisce nel calendario annuale dell'Admo per sensibilizzare sul tema della donazione di midollo osseo e di cellule staminali e per promuoverne l'iscrizione.

"Durante Coachellula - prosegue Chiara Paglino - faremo sensibilizzazione e saranno presenti anche le infermiere del centro trasfusionale che potranno rispondere a tutte le domande dei ragazzi". Diventare donatori è un atto di grande amore verso il prossimo: dando la propria disponibilità si viene iscritti in un registro e chiamati quando qualcuno, con midollo compatibile, ha necessità di un trapianto. Si può donare tra i 18 e i 55 anni. "A fine marzo organizzeremo al Cinema Corso due proiezioni del film Johnny è mio fratello rivolte una agli studenti l'altra aperta a tutti - conclude Chiara Paglino - e svolgeremo delle attività di sensibilizzazione direttamente nelle scuole". Attualmente gli iscritti al registro dei donatori midollo osseo e cellule staminali in provincia sono 1979.