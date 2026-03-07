Il movimento di Vannacci arriva nel Vco: Domodossola primo banco di prova elettorale

Si chiama "Futuro Nazionale Vco" il comitato costituente territoriale della nuova forza politica fondata dall’eurodeputato e generale in congedo Roberto Vannacci.

Una scelta non soltanto nominale, spiega il coordinatore Fabio Falcioni: "Vogliamo superare la tripolarità tra Verbania, Domodossola e Omegna e i campanilismi che da sempre costituiscono un impedimento all’azione politica".

L’interesse che il movimento sta suscitando è già significativo. "È superiore a quello che riscontravo quando ero segretario provinciale di Fratelli d’Italia, il primo partito per consenso elettorale", rivela Davide Titoli, ex segretario provinciale di Fratelli d'Italia e principale figura politica del neo partito sul territorio provinciale.

Un dato che, secondo Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazional e responsabile del partitonel Nord Ovest, si inserisce in una tendenza nazionale. "È quanto stiamo riscontrando in tutta Italia – spiega –. A noi si avvicinano molti delusi del centrodestra che, dopo tre anni e mezzo di governo, lamentano come alle ottime parole non siano seguiti i fatti. Si avvicinano anche tanti giovani che non fanno politica perché non si sentono rappresentati".

Giovani come lo stesso Falcioni, quasi neofita della politica: "Mi sono candidato nel 2024 in una lista civica a Pieve Vergonte e ho preso un voto in meno dell’ultimo degli eletti. Prima non avevo mai fatto politica".

Nel Verbano Cusio Ossola, aggiunge Pozzolo, "Futuro Nazionale ha avuto una partenza sprint, andando ben oltre le dieci tessere necessarie per la costituzione di un comitato: siamo tra le quaranta e le cinquanta adesioni. Senza contare coloro che hanno aderito individualmente tramite il sito nazionale". "Il nostro primo compito sarà quello di aggregare quanti si sono iscritti individualmente", aggiunge Falcioni. Quanto ai rapporti con il centrodestra, Pozzolo è netto: "Non siamo un cavallo di Troia, come qualcuno sostiene. Il nostro quadro politico di riferimento rimane il centrodestra. Se nostri candidati saranno presenti in altre liste, lo indicheremo chiaramente".

La prima prova elettorale sul territorio potrebbe essere rappresentata dalle elezioni amministrative di Domodossola del prossimo anno. A questo proposito Titoli precisa: "Siamo una forza dialogante. L’attuale segretario provinciale di Fratelli d’Italia, Angelo Tandurella, è stato mio vice. Anche Lega e Forza Italia, a Domodossola, sono forze politiche con cui il dialogo è possibile".

In questa prospettiva, "Futuro Nazionale VCO" si dice dunque disponibile a contribuire alla costruzione di una coalizione di centrodestra in vista delle prossime sfide elettorali.