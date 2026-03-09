Turismo, sviluppo urbano e prospettive politiche: il Movimento 5 Stelle incontra i cittadini a Domodossola

Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle del Verbano Cusio Ossola promuove un’assemblea pubblica dal titolo “Il Movimento 5 Stelle incontra la città di Domodossola”, in programma mercoledì 12 marzo alle 21.00 presso la sala conferenze dell’hotel Corona di Domodossola. L’incontro rappresenta un momento di confronto aperto con il territorio e con i cittadini su alcuni temi centrali per il futuro della città e dell’intera area ossolana. L’assemblea sarà moderata dal rappresentante del gruppo territoriale M5S Vco Imerio Frattini. Tra gli ospiti, Francesco Gaiardelli, presidente del Distretto Turistico dei Laghi, illustrerà lo stato del turismo nel territorio ossolano e in particolare a Domodossola, approfondendo le prospettive di sviluppo e le opportunità legate alle politiche dell’agenzia turistica regionale del nord Piemonte. Seguirà l’intervento di Nino Leopardi, segretario del Partito Democratico di Domodossola, che affronterà i temi legati allo sviluppo edilizio e urbanistico della città, con particolare attenzione alla riqualificazione delle aree periferiche e alle possibili linee programmatiche in vista delle elezioni amministrative del 2027. Nel corso della serata Dario Turco, rappresentante del comitato “Ossola Ferma il Riarmo”, porterà inoltre un contributo di riflessione sul tema “Domodossola città per la pace o per la guerra?”, alla luce della problematica legata al sorvolo dei cieli dell’Ossola da parte di elicotteri militari con scalo presso la piazzola di Eliossola. L’assemblea affronterà anche un aggiornamento sulla situazione dello scalo logistico Domo II, nel contesto delle attuali dinamiche globali della logistica. Insieme a Gianluca Di Biase, del Or.S.A. Ferrovie, verranno inoltre analizzate le possibili prospettive a livello occupazionale e ambientale.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e intende favorire un dialogo costruttivo tra realtà politiche, associative e sociali del territorio, con l’obiettivo di raccogliere idee, proposte e contributi utili per il futuro di Domodossola.