Meteo, allerta gialla sul Vco per neve e valanghe

Allerta gialla sul territorio del Vco per neve e valanghe per la giornata di domani, sabato 14 marzo. È quanto si legge nell’ultimo bollettino meteo emesso da Arpa Piemonte. Secondo quest’ultima, infatti, a partire dalla serata di oggi sull’alto Piemonte sono attese piogge intense - che si intensificheranno poi dal pomeriggio di sabato - e una quota neve in calo da 1200-1300 metri fino a 500-700 metri.