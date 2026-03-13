Meteo, allerta gialla sul Vco per neve e valanghe

Allerta gialla sul territorio del Vco per neve e valanghe per la giornata di domani, sabato 14 marzo. È quanto si legge nell’ultimo bollettino meteo emesso da Arpa Piemonte. Secondo quest’ultima, infatti, a partire dalla serata di oggi sull’alto Piemonte sono attese piogge intense - che si intensificheranno poi dal pomeriggio di sabato - e una quota neve in calo da 1200-1300 metri fino a 500-700 metri.
In Breve
venerdì 13 marzo
domenica 08 marzo
sabato 07 marzo
venerdì 06 marzo
lunedì 02 marzo
venerdì 27 febbraio
sabato 21 febbraio
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Attualità
Attualità
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?