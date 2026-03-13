 / Ambiente

Ambiente | 13 marzo 2026, 18:40

Meteo, allerta gialla sul Vco per neve e valanghe

Secondo il bollettino di Arpa Piemonte, sono in arrivo precipitazioni intense

Meteo, allerta gialla sul Vco per neve e valanghe

Allerta gialla sul territorio del Vco per neve e valanghe per la giornata di domani, sabato 14 marzo. È quanto si legge nell’ultimo bollettino meteo emesso da Arpa Piemonte. Secondo quest’ultima, infatti, a partire dalla serata di oggi sull’alto Piemonte sono attese piogge intense - che si intensificheranno poi dal pomeriggio di sabato - e una quota neve in calo da 1200-1300 metri fino a 500-700 metri.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore