Torna il maltempo: allerta gialla nel Vco

Torna il maltempo nella giornata di domani, lunedì 13 aprile. Secondo il bollettino emesso da Arpa Piemonte, infatti, è allerta gialla su gran parte della regione per rischio idrogeologico. Dopo le prime precipitazioni previste nel corso della serata e della notte, la pioggia è attesa nella giornata di lunedì in particolare sulle zone montane e pedemontane, dove le piogge saranno moderate con picchi più intensi, mentre le pianure avranno precipitazioni tra deboli e moderate. L’attenuazione dei fenomeni è prevista a partire dal pomeriggio, con una coda di piogge ancora previste per la giornata di martedì 14 aprile.

Meteosvizzera invece informa che sono previste nevicate al Passo del Sempione, con un pericolo di livello 2 (moderato) oltre i 1800 metri