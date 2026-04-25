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Confine | 25 aprile 2026, 10:59

Svizzera, i rifugi più frequentati sono quelli del Vallese

Circa 100.000 visitatori, su 409 mila, sono stati ospitati nelle strutture alpine del cantone che confina con l'Ossola

Uno scorcio delle montagne svizzera al passo del Sempione

Uno scorcio delle montagne svizzera al passo del Sempione

Sono stati 409 mila i visitatori dei rifugi del Club Alpino Svizzero nel 2025, di questi 100 mila hanno visitato i rifugi del Vallese.

Cresce, in Svizzera, il numero delle presenze e il Vallese fa il record tanto che la struttura più frequentata è quella di Lämmeren in alto Vallese, con 10.053 pernottamenti.

Il tasso di occupazione è aumentato del 12,7% rispetto al 2024 i dei pernottamenti registrati 319.000 sono avvenuti in estate e 90.000 in inverno. Dicevamo che la maggior parte dei pernottamenti è stata registrata in Vallese, con 119.721. Seguono i Grigioni con 84.382 pernottamenti e le Alpi Bernesi con 74.775 pernottamenti.

Renato Balducci

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