Svizzera, i rifugi più frequentati sono quelli del Vallese

Sono stati 409 mila i visitatori dei rifugi del Club Alpino Svizzero nel 2025, di questi 100 mila hanno visitato i rifugi del Vallese.

Cresce, in Svizzera, il numero delle presenze e il Vallese fa il record tanto che la struttura più frequentata è quella di Lämmeren in alto Vallese, con 10.053 pernottamenti.

Il tasso di occupazione è aumentato del 12,7% rispetto al 2024 i dei pernottamenti registrati 319.000 sono avvenuti in estate e 90.000 in inverno. Dicevamo che la maggior parte dei pernottamenti è stata registrata in Vallese, con 119.721. Seguono i Grigioni con 84.382 pernottamenti e le Alpi Bernesi con 74.775 pernottamenti.