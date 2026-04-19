Vallese, finanziati 28 progetti comunali di adattamento climatico

Il Vallese guarda all’ambiente. E finanzia con 870.000 franchi 28 progetti comunali di adattamento ai cambiamenti climatici. Sono il risultato di un bando lanciato nel giugno 2025 tra i comuni del Vallese nell’ambito delle politiche del Cantone sulla sostenibilità: vi sono coinvolti 60 comuni.

Un programma in collaborazione con la Fondazione per lo sviluppo sostenibile delle regioni montane e il Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis (Rwo). Sono stati selezionati 28 progetti per ottenere il sostegno finanziario: il contributo cantonale ammonta a un massimo del 50% dei costi preventivati, fino a un massimo di 50.000 franchi per progetto su due anni.

Scrive il sito NosAlpes: ‘’I progetti selezionati devono soddisfare almeno uno dei tre obiettivi seguenti: rafforzare la resilienza ai rischi naturali, ottimizzare la gestione delle acque o sviluppare soluzioni di adattamento basate sulla natura. Alcuni di questi progetti sono realizzati congiuntamente da più comuni.

Le misure previste comprendono, tra l’altro, la diversificazione delle piantagioni di salici da utilizzare come strutture di protezione, l’interconnessione delle reti di acqua potabile tra i comuni, la rivitalizzazione dei corsi d’acqua attraverso la creazione di bacini di ritenzione e la gestione delle acque piovane nelle aree urbane montane utilizzando il concetto di città spugna’’.