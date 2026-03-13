Domodossola, in municipio la consegna delle borse di studio intitolate a Ettore Tibaldi

È in programma venerdì 20 marzo alle 11.00 nella sala storica del palazzo municipale, la cerimonia di consegna delle borse di studio dedicate a Ettore Tibaldi promosse dal comune di Domodossola. Alla cerimonia sarà presente il sindaco Lucio Pizzi, che consegnerà il riconoscimento ai tre studenti vincitori: Lorenzo Ribaldone, Michael Dresco e Rossella Bellomi.

Le borse di studio sono intitolate a Ettore Tibaldi, medico, professore universitario e presidente della Giunta Provvisoria di Governo della Repubblica Partigiana dell’Ossola, e sono dedicate a studenti universitari domesi iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia.